قوافل ثقافية تجوب قرى كفر الدوار فى «البحيرة»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى، برئاسة أحمد درويش، عدداً من الأنشطة الثقافية والفنية من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بقرى مركز كفر الدوار فى محافظة البحيرة وهى قرى: «الروضة، شبل، الطرح، أربع عزب، فايق، سيدى غازى، البسلقون» وتوابعها، بفرع ثقافة البحيرة. وأقيمت ضمن فعاليات اليوم الرابع على التوالى من أيام المبادرة عدة ورش فنية وحرف يدوية بمقر حضانة براعم الإيمان بقرية فايق التابعة للوحدة المحلية لقومبانية أبوقير بمركز كفر الدوار.

وتضمنت ورش عمل «إكسسوار من عجينة السيراميك وحُلى وأعواد البامبو وتعليم قص وخياطة البنطلون وتعليم مبادئ الكروشيه وغرزة السلسلة والرسم على رقائق النحاس ورسم على الوجوه واكتشاف الموهوبين فى الرسم». واختتمت فعاليات اليوم بعرض فنى لتحريك العرائس قدمه فريق أجيال، تلاه حفل موسيقى لكورال وطلائع قصر ثقافة كفر الدوار الذى قدم مجموعة من الأغانى، منها «يا حبيبتى يا مصر، لأجل النبى، أسمر يا اسمرانى، القلب يعشق كل جميل»، بقيادة المايسترو أحمد الفيل وإشراف حسام رجب.

يُذكر أن الهيئة تقوم بتنفيذ فعاليات المبادرة الثقافية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة والمركز القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان والشركة القابضة لمياه الشرب وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمجتمع المدنى بمدينة كفر الدوار.