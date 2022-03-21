في حجم علبة كبريت.. كيف تقوي إشارة الدش قبل مسلسلات رمضان؟

الجميع يرغب في متابعة مسلسلات رمضان، خصوصا لما يتم عرضه من مسلسلات وبرامج مختلفة، لذلك من الممكن أن تتأثر شبكة الدش، بسبب الضغط على بعض القنوات، خصوصا القنوات التي تعرض محتوى حصريا لا يعرض في غيرها.

الحفاظ على إرسال هذه القنوات دون انقطاع

لذلك أصبح هناك العديد من الحلول التي تساعد فى تقوية شبكة الدش، والحفاظ على إرسال هذه القنوات دون انقطاع، لمشاهدة محتوى عالي الجودة دون انقطاع للإرسال، وقال أحمد حسني، فني تركيب دش، إن من ضمن هذه الحلول جهاز يسمى «جي إم إيه»، حيث يساعد هذا الجهاز في تقوية الشبكة، ومتاح على مواقع ومنصات التجارة الإلكترونية.

وأضاف حسني أن هذا الجهاز يتم توصيلة بجهاز التليفزيون إذا كان هذا التليفزيون ذكيا، وفي حالة وجود ريسيفير فيتم ربطه بالريسفير، مشيرا إلى أن هذا الجهاز عبارة عن مقوي الإشارة أو مضخم الإشارة هو دائرة إلكترونية تقوم بتكبير مطال الإشارات أو توتر إشارة المدخل، فنحصل عند مخرج المضخم إشارة شبيهة بالإشارة الداخلة، ولكن بأضعاف قيمتها.

جهاز Amplifier لتضخيم قوة الإشارة

وأشار حسني إلى أن هناك جهاز آخر لتقوية إشارة القنوات الفضائية يسمى (البارابول)، حيث يتم استخدام هذا الجهاز لتضخيم قوة الإشارة، ويتم تركيبها بين جهاز الاستقبال والطبق الهوائي والتي بدورها، تقوم بتضخيم قوة الإشارة التي تأتي بطبيعة الحال من لاقط الإشارة مرورا بالكابل في اتجاه جهاز الاستقبال والتي قد تكون هذه الإشارة ضعيفة بسبب رداءة جودة اللاقط وكذلك رداءة جودة الكابل أو بسبب بعد المسافة بين الطبق الهوائي وجهاز الاستقبال، يمكننا استعمال هذه القطعة في حالة واحدة فقط وهي عندما تكون المسافة بين الصحن الهوائي وجهاز الاستقبال طويلة، أي أن طول الكابل يتعدى 20 مترا، وبالأخص إذا كانت جودة الكابل سيئة.