كيف تؤثر أسلاك الدش والأجهزة الكهربائية على سرعة النت؟

يواجه مستخدمو الإنترنت في كثير من الأوقات مشكلة انقطاع الإنترنت عنهم بصورة تلقائية ومتكررة، ويظهر هذا الانقطاع في الإنترنت من خلال انطفاء لمبة الإنترنت في الراوتر أو انطفاء لمبة dsl والإنترنت معا، حيث يسعى كثير من مستخدمي الإنترنت لزيادة سرعة الإنترنت، خاصة الذين يشاهدون مباريات البث المباشر أو الذين يشاهدون الأفلام والمسلسلات عبر منصات مخصصة لذلك، وهناك أخطاء قد يقع بها مستخدم الإنترنت، عند توصيل جهاز الراوتر داخل المنزل، وهذه الأخطاء قد تؤثر بشكل كبير على سرعة الإنترنت.

وتوضح السطور التالية تأثير أسلاك الدش والأجهزة الكهربائية على سرعة النت، وطرق حلها، كما يلي:

خطوات لتجنب مشكلات بطء سرعة الإنترنت

1- إبعاد سلك الإنترنت والتليفون الأرضي عن سلك الدش أو أي أسلاك خارجية.

2- إبعاد سلك الإنترنت والتليفون عن أسلاك الأجهزة الكهربائية، لأنها تكون فولت عالي، أعلى من فولت الإنترنت، وبالتالى يؤثر على سرعة الإنترنت.

خطوات زيادة سرعة الإنترنت

1- فتح صفحة الراوتر من خلال كتابة الرقم 192.168.1.1 في متصفح الإنترنت على جوجل من خلال الموبايل أو الكمبيوتر.

2- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك في الراوتر.

3- بعد ذلك فتح أيقونة NETWORK، ومنها LAN، ومنها DHCP SERVER، بعدها تظهر خانات للأرقام يتم تغييرعا بالأرقام التالية:

- أولًا في خانة DNS SERVER1 IP ADDRESS: 163.121.128.134

- ثانيا في خانة: DNS SERVER2 IP ADDRESS: 163.121.128.135

وبعدها يتم الضغط على SUBMIT لضمان تسجيل الأرقام.

ولقياس مدى فاعلية هذه الأرقام، يتم تجربتها من خلال طريقتين، الأولى من خلال تنزيل برنامج terminal على الموبايل أو من خلال الـDOS على الكمبيوتر.

وبعد ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، ظهرت أهمية استخدام شبكات الإنترنت في حياتنا الشخصية، حيث لجأت كثير من المؤسسات والهيئات لتخفيض العمالة بالمقرات الخاصة بالمؤسسات والهيئات الموجودة في الدولة بنسبة وصلت إلى 50%، وبرزت ظاهرة جديدة وهي العمل عن بعد من المنزل عبر شبكات الإنترنت.