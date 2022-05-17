فنانون يقتحمون مجال البيزنس: «بنأمن حياتنا»

فاجأت الفنانة ساندي جمهورها منذ ساعات قليلة بدخولها مجال تصميم الديكورات بجانب الغناء وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشرت ساندي مجموعة من التصاميم والديكورات التي قامت بها في هذا المجال وعلقت عليها قائلة: «وقت كورونا لما كلنا كنا في البيت وشغلي اتأثر جدا فكرت ابتدي مشروع في حاجة أنا شغفي فيها وهي التصميمات والديكور، وكنت خايفة من المسؤولية في البداية لكن كنت قدها ما استسلمتش لفكرة إني ما بعرفش أعمل حاجة غير إني أغني».

مضيفة «الحمدلله نجحت وعملت أكتر من حاجة هتشوفها في الأكونت الخاص بمشروعي، يا رب تكون الحكاية دي فيها حافز لكل حد بيفكر يعمل حاجة مختلفة عن اللي اتعود عليه وخايف يبتديها».

ولم تكن ساندي هي أول فنانة تقتحم مجال آخر بعيد عن الفن فقد فعل قبلها عدد كبير من نجوم الفن كنوع من التأمين لحياتهم ومن أبرز هؤلاء الفنانين:

مطعم راندا البحيري

افتتحت منذ فترة الفنانة راندا البحيري مطعمها الجديد في منطقة الإسكندرية الذي يحمل اسم «برنسيس»، وتقوم راندا البحيري بالإشراف عليه من وقت للآخر.

مطعم بيومي فؤاد

وفي أغسطس 2020 أفتتح الفنان بيومي فؤاد مطعمه في منطقة السادس من أكتوبر والذي اعلن عنه عبر حسابه على بـ«تويتر» حيث نشر صور من افتتاح المحل بحضور عدد من الفنانين أصدقائه وعلق قائلا «شكر خاص للفنانين اللي شرفوني افتتاح مطعمي الجديد».

مطعم مصطفي درويش

ويملك الفنان مصطفي درويش مطعم يحمل اسم «روقة»، وقد عرف الجمهور مطعمه بسبب أعماله الخيرية حيث يوفر وجبات للفقراء من المطعم.