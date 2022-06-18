ختام فعاليات اليوم السابع من الدورة التدريبية بعرض عن التنظيم المؤسسي للإدارة المحلية

اختتمت فعاليات اليوم السابع للدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية واللامركزية التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، بعرض وحلقة نقاشية عن «التنظيم المؤسسي للإدارة المحلية»، أدارها الدكتور عصام شعت، رئيس قطاع شؤون الوحدات المحلية والتدريب.

واستهل الدكتور عصام شعت الحلقة بتعريف الإدارة المحلية على أنها أسلوب إداري بمقتضاه يتم تقسيم إقليم الدولة إلى وحدات ذات مفهوم محلي، يشرف على إدارة كل وحدة نظام إداري يمثل الإدارة العامة لأهلها وترتبط بالحكومة المركزية بعلاقات يحددها القانون وهي أسلوب من أساليب التنظيم الإداري يقوم على تقسيم إقليم الدولة إلى وحدات محلية وتوزيع السلطات والواجبات بين الأجهزة المركزية والمحلية، على أن تقوم السلطة المركزية بوضع الرؤية والاستراتيجية.

مراحل تطوير الفكر الإداري

واستعرض الدكتور عصام شعت مراحل تطوير الفكر الإداري، والذي تضمَّن أربع مراحل، وهي مرحلة حضارة المجتمع الزراعي، مرحلة الثورة الصناعية، مرحلة إنتاج الآليات التي تتيح الحضارة ثم مرحلة حضارة مجتمع المعرفة.

وأشار إلى أن هناك ركائز لنظام الإدارة المحلية، منها تقسيم الدولة إلى كيانات جغرافية وإدارية، الانتخابات، تمكين المواطنين المحليين من إدارة مواردهم.

وشرح الدكتور عصام شعت الهيكل التنظيمي لنظام الإدارة المحلية المصري المنقسم إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والوزارات الأخرى والمحافظات، واستعرض تفصيليًا التقسيم الأول وهو رئاسة مجلس الوزراء، ومن ثم وزارة التنمية المحلية حيث ينقسم الهيكل الإداري بها إلى هيئات تابعة للمحليات (النظافة والنقل) وإدارات تابعة للمديريات والهيئات والمجالس الشعبية المحلية على مستوى المحافظة والمدينة والحي والقرية وأيضًا هناك الوزارات الأخرى المختلفة التي تنقسم إلى مديريات الخدمات وهيئات مركزية ثم مستوى إداري هو المحافظات التي ينقسم التمثيل الإداري بها إلى مراكز ومدن، حيث تنقسم المراكز إلى مجموعة من الوحدات القروية والقرى وتنقسم المدن إلى أحياء.

الفرق بين الإدارة المحلية والحكم المحلي

واختتم الدكتور عصام شعت بالرد على سؤال أحد المتدربين الفرق بين الإدارة المحلية والحكم المحلي، حيث أشار إلى أن هناك اختلافًا جوهريًا في المفهوم وفي الطبيعة وفي الدور، بينما يوجد تقارب بينهما فقط في الأهداف حيث إن الإدارة المحلية هي شكل من أشكال التنظيم المحلي، يتم بموجبه توزيع المهام الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات محلية منتخبة ومستقلة، تؤدي وظيفتها تحت إشراف الحكومة المركزية ورقابتها، بينما الحكم المحلي هو الحكم الذي يتميز بصلاحيات واسعة واستقلالية من خلال المهام التي يؤديها في ظل سيادة الدولة، هذه الصلاحيات المكتسبة عن طريق تنازل الحكومة المركزية عنها لفائدة المجالس المحلية.