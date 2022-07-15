هل تتأثر الـ10 جنيهات الجديدة بأشعة الشمس؟.. نائب رئيس بنك يرد

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للعملة البلاستيكية فئة الـ10 جنيهات، ويظهر عليها ملامح الذوبان، إثر تعرضها لحرارة الشمس وفق حديثهم.

وجاء ذلك عقب أيام قليلة من إعلان البنك المركزي المصري طرح كميات من العملات البلاستيكية المصنوعة من مادة «البوليمر» للأسواق والمواطنين، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يتجهون لتجربتها وملامساتها للمياه، للتأكد من أنها لن تتاثر بالعوامل الطبيعية.

وبالرغم من حديث البنك المركزي المصري عن أن العملة لا تتأثر بعوامل مثل المياه وحرارة الشمس أو تعرضها للتعرق أو الكرمشة، وهوما جعل الكثير من المواطنين يوثقون لحظاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال تنفيذ عدد من التجارب عليها للتأكد من صحة هذه التصريحات.

وجاء تداول صورة ذوبان العملة بسبب تعرضها لأشعة الشمس والحرارة في محافظة أسوان مسببًا حالة من الغرابة والرغبة في التأكد من إذا كان ذلك حقيقيا أم لا.

الذوبان نتيجة وضعها في فرن وليس الشمس

وتواصلت «الوطن» مع وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري أحد البنوك المصرية، والذي نفى ما تم الإشارة إليه على مواقع التواصل الاجتماعي، عن ذوبان العملة البلاستيكية بسبب درجة حرارة الطقس والشمس.

وأضاف نائب رئيس البنك العقاري المصري، أن ما حدث في صورة العملة المتداولة للـ10 جنيهات بالتأكيد لم يحدث نتيجة أشعة الشمس ولكنه جاء نتيجة وضع العملة في مكان درجة حرارته مرتفعه جدًا، مثل وضعها في فرن خاص بالبوتاجاز أو غيرها من الأفران الكهربائية.