سقوط 5 تجار عملة حاول أحدهم تبييض مليوني جنيه من حصيلة نشاطه الإجرامي

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص قام بغسـل 2 مليون جنيه متحصلات من نشاطه في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

ضبط متهم بغسل الأموال

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وقيامه بغسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في شراء السيارات وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعي وقدرت تلك الممتلكات بـ 2 مليون جنيه تقريباً.

ونجحت الاجهزة الامنية في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار في النقد الأجنبي وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

وتم ضبط المتهمين حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وبحوزتهم عملات أجنبية ومحلية وبمواجهتهم اعترف أحدهم بحضوره لاستبدال المبلغ المضبوط بحوزته من المتهمين الآخرين، وبمواجهة الأخيرين أيدا ما جاء بأقواله، وقررا بمزاولتهما نشاطاً غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي.

تحرير 102705 مخالفة مرورية متنوعة

وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة وضبطت 102705 مخالفة مرورية متنوعة.