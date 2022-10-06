التصريح بدفن عامل لقى مصرعه صعقا في محل عمله بالشرقية

صرحت النيابة العامة في بلبيس بمحافظة الشرقية، بدفن شخص لقي مصرعه صعقا بالكهرباء، في مزرعة محل عمله بدائرة مركز شرطة بلبيس، وكانت النيابة العامة، طالبت بتقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، بعد إجراء الصفة التشريحية على الجثمان، وتسلم أهل المتوفي جثمانه لدفنه بمقابر العائلة بالمركز.

إخطار لمديرية الأمن

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الحنائي اللواء محمد الجمسي، يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بمصرع العامل إبراهيم البالغ من العمر 47 سنة، ويقيم بعزبة الطحاوية التابعة لقرية بساتين بركات بنطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس، جثة هامدة جراء تعرضه لصعق كهربائي في مزرعة يعمل بها.

مصرع شخص بصعق كهرباء

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بلبيس إلى مقر حدوث الوفاة في المزرعة محل عمل الضحية لبيان أسباب وفاة العامل داخل المزرعة، إذ توفي شخص صعقا بالكهرباء، وأفادت التحريات أن المتوفي مات نتيجة تعرضه لصعق كهربائي أثناء عمله أراده قتيلا، فيما تم التحفظ على جثمانه داخل المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة فيما تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلبيس بسيارة إسعاف من مرفق اسعاف بلبيس.

نقل الجثمان للمشرحة

ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة والتي طالبت الطب الشرعي بتقرير حول أسباب الوفاة وكان قد توفى نتيجة تعرضه لصعق كهربائي أودى بحياته.

تسليم الجثمان للأهل

وصرحت النيابة العامة ببلبيس بمحافظة الشرقية بدفن الشخص المتوفي وتسليمه لأسرته.