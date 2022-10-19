«جمعية الجغرافيين»: 200 مليون متر مكعب رمال سوداء في 7 مناطق بكفر الشيخ

كشف الدكتور عبدالله علام، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ الأسبق، ورئيس جمعية الجغرافيين، أن اكتشاف الرمال السوداء في كفر الشيخ، وضع منطقة بلطيم، والبرلس، على خريطة الاستثمارات العالمية في مجال المعادن الثقيلة.

قلعة صناعية كبرى من الرمال السوداء

وأشار «علام» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مشروع الرمال السوداء بأرض «ملاحة منيسي»، بلغت تكلفته الإجمالية نحو 200 مليون دولار، وبالتالي يجعل من منطقة بلطيم، والبرلس في كفر الشيخ منطقة صناعية عالمية كبرى.

7 مواقع لتجمعات الرمال السوداء في البرلس

وكشف رئيس جمعية الجغرافيين، أن هناك 7 مواقع بها بـ200 مليون متر مكعب من الرمال السوداء، ما يجعل من منطقة بلطيم، والبرلس منطقة لوجستية وصناعية كبرى، وهي كالتالي:

- منطقة الرمال السوداء بنهاية شاطئ الفيروز.

- منطقة الرمال السوداء بحدود قرية الشهابية.

- منطقة الرمال السوداء في أراضي الحماد الساحلية.

- منطقة الرمال السوداء في قرية شورى.

- منطقة الرمال السوداء في سواحل المحافظة بمركز مطوبس.

- منطقة الرمال السوداء بسواحل قرى بر بحري.

- منطقة الرمال السوداء على حدود «رأس البر» ومحافظة دمياط.