«رد الجميل».. توفير الغذاء وتعويض متضرري الحوادث ورعاية العمالة غير المنتظمة والأرامل

انطلقت مبادرة «رد الجميل» فى أبريل 2021، تحت مظلة «حياة كريمة»، واستهدفت توفير الدعم الغذائى للفئات الأكثر احتياجاً وتضرراً بالمحافظات، لما يقرب من نصف مليون أسرة، وشملت عند تدشينها 3 مراحل، تضمنت توزيع الآلاف من صناديق الحماية الاجتماعية على المواطنين، وتم إطلاق المرحلة الأولى بالتعاون مع الشركة المتحدة للإعلام، بينما تم إطلاق المرحلة الثانية بالتعاون مع مؤسسة «صناع الخير»، ثم «الثالثة» من قبل مؤسسة «حياة كريمة».

ومن جهة أخرى استهدفت «حماية»، إحدى مبادرات «حياة كريمة»، التى تم إطلاقها فى مايو 2020، مواجهة آثار جائحة كورونا، ومساندة الفئات الأولى بالرعاية لتخطى تداعيات الأزمة، خصوصاً بالمحافظات الحدودية مع التركيز على العمالة غير المنتظمة، وأطلقت حملات مساعدات اجتماعية وغذائية وصحية، وقوافل طبية فى عدة تخصصات، منها «الصدر، الجهاز التنفسى، العيون».

تقديم تعويضات للمتضررين من الحوادث

ولم يقتصر دور مبادرة «رد الجميل» على توفير القوافل الغذائية فحسب، بل امتد دورها ليشمل أيضا تقديم تعويضات للمتضررين فى الحوادث، مثل الحرائق والسيول وغيرها، وساعدت بعض المتضررين على فتح باب جديد للرزق، ومن بينهم فئة سائقى الأجرة والتاكسى، حيث قدمت المبادرة سيارات جديدة لبعض الذين تعرضوا لخسائر نتيجة تعرض سياراتهم للضرر.

وقال محمود عمران، منسق مركزى بمؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة تعد من أهم المشروعات القومية التى شهدتها مصر فى العصر الحديث، موضحاً أنها تستهدف أكثر من 70 مليون مواطن، كما أن المبادرة تحاول رفع المعاناة عن المواطنين، وتزويد جودة الحياة، موضحاً أن المبادرة الرئيسية التى تتم على 3 مراحل تفرعت عنها عدة مبادرات موازية، منها مبادرة «وصلة خير» و«رد الجميل» وغيرهما لتلبية احتياجات المواطنين الأولى بالرعاية.

توزيع 53 ألف صندوق حماية اجتماعية في عدة محافظات

على مستوى الدعم الغذائى، أعلنت مؤسسة «حياة كريمة»، عن توزيع 53 ألف صندوق حماية اجتماعية فى عدة محافظات، ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة «رد الجميل»، حيث تم توزيع 14.500 صندوق حماية اجتماعية بأسيوط، و10 آلاف صندوق حماية اجتماعية بالمنيا، كما تم تخصيص 9 آلاف صندوق حماية للأسر الأكثر احتياجاً فى الإسكندرية.

أما فى الدقهلية، فقد انطلقت المبادرة فى الثالث من يناير، حيث تم تخصيص 7 آلاف صندوق للأسر الأكثر احتياجاً، كما تم تخصيص 5 آلاف صندوق حماية اجتماعية فى كفر الشيخ، كما تم التنسيق مع نائب محافظ الفيوم، وتخصيص 4 آلاف صندوق لمحافظة الفيوم، و3 آلاف بالسويس، وفيما يخص البحر الأحمر فقد تم تخصيص 2500 صندوق للفئات الأكثر احتياجاً.

وتنوعت الفئات المستهدفة لمبادرة «رد الجميل» لتشمل «العمالة غير المنتظمة، المرأة المعيلة، ذوى الإعاقة، كبار السن، أسر الغارمات، أسر السجناء، الأرامل، الأيتام بكافة أنحاء الجمهورية»، بتوفير الصناديق الغذائية للأهالى، بما يقارب نصف مليون أسرة وما يعادل 16000 كيلو من الأرز والمكرونة باعتبارهما من المواد الغذائية الأساسية للمواطن لمواجهة التحديات الحالية.

إجراء 95 عملية لمكافحة مسببات العمى بسوهاج

كما أطلقت مؤسسة «حياة كريمة» عدداً من القوافل الطبية ضمن مبادرة «رد الجميل»، لتوفير الدعم للأكثر احتياجاً، حيث تم الانتهاء من توزيع 249 نظارة طبية بالمجان لأهالى قرية جزيرة شندويل بسوهاج، وبلغ إجمالى عدد المستفيدين من القافلة الطبية 1000 مستفيد بخدمات طبية مختلفة بالمجان، ما بين إجراء عمليات جراحية للعيون، وصرف أدوية، وتوزيع نظارات طبية، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير.

توزيع 10 آلاف كرتونة أغذية بالمنيا

وفى المنيا، وزعت المبادرة 10 آلاف كرتونة غذائية، على الأسر الأكثر احتياجاً بالقرى.

وفى بنى سويف تم إجراء عمليات وجراحات عيون بالمجان بمستشفى الرواد، وتعد هذه العمليات بمثابة إنقاذ من مسببات ضعف وفقد الإبصار، وتم توزيع 249 نظارة طبية بالمجان، كما تم إطلاق قافلة طبية لخدمة 1000 مستفيد بخدمات طبية مختلفة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير للتنمية، أن توزيع النظارات الطبية على الحالات المستحقة يتم وفق الإجراءات الاحترازية التى أكدت عليها وزارة الصحة ووفق توصيات منظمة الصحة العالمية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وأن توزيع النظارات الطبية تم بالمجان تماماً على الأهالى، وفى المرحلة الأخيرة للمبادرة سيتم إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة للأهالى الذين تم تشخيص احتياجهم لعمليات جراحات العيون بالكشف بالقافلة.

وعلى مستوى مبادرة «حماية»، شملت الفعاليات دعم العمالة غير المنتظمة، والأرامل والمطلقات وغير القادرين على رعاية الأسرة، وخلال أزمة كورونا كان للمبادرة دور كبير فى دعم الأهالى صحياً وعلى مستوى التوعية، بالتعاون مع مؤسسة «صناع الخير». وتعد مبادرة «حماية» مثالاً لتلاحم مؤسسات العمل التنموى المختلفة، لخدمة المواطنين الأشد احتياجاً، حيث تم إطلاق تلك المبادرة بالتعاون بين مؤسسة «حياة كريمة» والعديد من المؤسسات الخيرية الأخرى وهم: مؤسسة صناع الخير للتنمية، وبنك القاهرة، و«CSR Egypt».

ورصدت «الوطن» تحركات متطوعى ومنسقى المبادرة بين المحافظات، للحد من آثار الفيروس، حيث جابت «مرسى مطروح، شمال وجنوب سيناء، حلايب وشلاتين، الوادى الجديد، أسوان» وغيرها، من أجل إعانة الأسر والأهالى الأكثر احتياجاً على تخطى آثار الأزمة، ومدهم بالمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة.

وشهدت أسوان نشاطاً موسعاً من قبل المبادرة فى فترة الجائحة، ففى فبراير 2021 انطلقت فى قرية المنصورية فعاليات أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية والطبية الموسعة، وجهتها مبادرة «حماية» لدعم المناطق الحدودية، وتسلم خلالها الأهالى الأكثر احتياجاً حقائب الحماية من «كورونا»، ومستلزمات طبية «كمامات وكحول»، وبطاطين، وجرى الكشف على أمراض العيون لأهالى القرية، وتوزيع 30 طناً من المواد الغذائية، فى 20 قرية، إضافة إلى إعمار قرية المنصورية، بإنشاء مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر تتناسب وطبيعة القرية.

ولم تكن قرية المنصورية فقط التى نالت نصيباً كبيراً من الحماية الاجتماعية التى توفرها مبادرة «حياة كريمة» للأسر الأكثر احتياجاً، حيث جابت مبادرة «حماية» العديد من قوافل النوبة، من أجل دعم الأهالى هناك وإفادتهم من الشق الإنسانى الذى توفره المؤسسة، واهتمت أيضاً مبادرة «حماية» بتقديم الدعم لعمال النظافة بالأحياء والمدن ومجالس القرى بأنحاء محافظة أسوان.

ووصلت مساعدات الدعم الاجتماعى لـ«حماية» إلى الوادى الجديد، حيث أطلقت المبادرة عدداً من القوافل تشتمل علاج الأنيميا وأمراض القلب، والكشف الطبى على الأهالى فى مجالات العيون والأمراض الجلدية والأطراف الصناعية. واشتملت القافلة أيضاً على تقديم مساعدات إنسانية نوعية من بينها 1000 كرتونة مواد غذائية وتوزيع 1000 بطانية شتاء للأسر الأكثر احتياجاً فى المحافظة. وفى حلايب وشلاتين تم إطلاق قافلة مساعدات إنسانية وطبية لتوفير خدمة الكشف الطبى بالمجان، وتوزيع 1000 كرتونة مواد غذائية، وتوزيع كميات من الكمامات وعبوات الكحول بالمجان.