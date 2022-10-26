«فيري نايل»..مبادرة بيئية تنجح في جمع 350 طن مخلفات من النيل خلال 4 سنوات

قال مصطفى حبيب، مؤسس مبادرة «very nile» البيئة، إن الفكرة جائته منذ 4 سنوات بعدما شاهد المخلفات الموجودة في النيل، لافتًا إلى أنه كان يعيش في أسوان ويسبح في مياة نهر النيل ويشرب منها بسبب نظافتها خاصة من بعد خزان أسوان، وأن طعم مياة النيل في هذه المنطقة كان أفضل من طعم المياة المعدنية.

وأضاف «حبيب» خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه عمل مع صديقه في شركة تهتم بالقضايا البيئية، وأنهم حاولوا التواصل مع شركاء لمساعدتهم مرددًا: « بعضهم ساعدنا والبعض الأخر تنصل منا وحاولوا احباطنا».

طن ونصف في ساعتين

وأشار مؤسس المبادرة إلى أنهم قاموا بأول حملة تنظيف لنهر النيل في ديسمبر 2018 وكانوا 250 شخصا، واستطاعوا إخراج طن ونصف مخلفات من مياة النيل خلال ساعتين فقط، من منطقة الدقي تحديدًا أسفل كوبري الجامعة.

9 آلاف متطوع

وكشف «حبيب» عن طبيعة المخلفات التي أخرجوها من النيل «بلاستيك وشباشب وجزم ولي الشيشة وحمامات كاملة بانيو وتواليت وبوكس فيه خاتم»، لافتًا إلى أنهم تعاونوا مع المجتمع المدني ووزارت الري والبيئة من أجل انجاز أعمالهم « نجحنا في جمع 9000 متطوع، جمعنا 350 طن مخلفات من نهر النيل، بالإضافة إلى عمل 66 صياد معهم لاصطياد البلاستيك مقابل أجر.