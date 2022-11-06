توقيع الكشف الطبي على 1368 مواطنا في قافلة طبية بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية الطراوي، التابعة لمركز دسوق، بمقر الوحدة الصحية، على مدار يومين متتاليين، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومتابعة السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

القافلة شملت عدة تخصصات طبية

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي القرية، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1368 متردداً، وخضع 100 مواطناً للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ180 حالة، وأشعة لـ78 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد انتفع بها 758 مواطناً.

تقديم خدمات التقارير الطبية لعدد 26 مريضا

وأشار «شنح»، إلى أنه جرى تقديم خدمات التقارير الطبية لعدد 26 مريضا، والتحويل على أقرب مستشفى لعدد 39 مريضا لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدمًا الشكر لكلٍ من الإدارة الصحية بدسوق والوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.