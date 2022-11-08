المدير التنفيذي لـgcf: أزمة المناخ تتطلب خطط من الحكومات لمواجهتها

قالت المدير التنفيذي لـgcf للتمويل العالمي، دان فاريك لاماريك، إنّ مؤتمر المناخ COP27 منصة رئيسية للتنفيذ، ووضع الخطوات الرئيسية للحد من التغيرات المناخية، وتخصيص تمويل يصل إلى 70 مليار دولار لدعم الدول المتأثرة، لافتة إلى وجود خطط عمل جادة تتطلب التنفيذ الفوري، لتحقيق هدف صافي صفر انبعاثات، واتخاذ إجراءات من قبل الحكومات من أجل تعزيز خطط العمل، وجمع كافة الجهود ووضع التوصيات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وبالتالي في اليابان هناك الكثير من القطاعات التي تشارك بهذه المبادرة.

الاستثمار في مستقبل الطاقة

وأضافت دان فاريك لاماري، خلال كلمته بجلسة «الاستثمار في مستقبل الطاقة»، المنعقدة ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، أنّ اليابان لا يمكنها الاستغناء عن الطاقة الشمسية، وأنّ الهيدروجين الأخضر أحد الدعائم الرئيسية للتحول بالطاقة، موضحة أنّ العمل جار لبناء البنية التحتية لاستخدام الهيدوجين الأخضر، ما يتطلب تكلفة مالية وتخصيص ميزانية، وسنستمر بدعم بناء محطات الهيدروجين الأخضر وتعميم استخدام الهيدرجين الأخضر بشكل أخضر، ليضم المزيد من القطاعات التجارية ويحل محل الوقود الأحفوري.

ولفتت إلى وجود محطات كثيرة تدعم إنشاء بنية تحتية للهيدروجين الأخضر، إضافة إلى كميات كبيرة من الهيدروجين الأخضر التي يتم استيرادها من الخارج، لتكوين شبكة من خطوط الإمداد وتعميم استخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر رئيسي للطاقة، موضحة أنّ العمل جار لتعزيز الإجراءات والمبادرات لضمان أمن الطاقة.