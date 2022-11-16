حبس المتهمة بخطف طفلة في القاهرة.. قانوني يوضح العقوبة

خضعت المتهمتان في قضية اختطاف طفلة بمنطقة الزاوية بالقاهرة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهما تجاه التهم التي نسبتها إليهما جهات التحقيق، وأمرت النيابة بحبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتبين من خلال التحقيق باعترافهما أن المتهمة الأولى والدة الطفلة اتفقت مع صديقتها المتهمة الثانية على خطف ابنتها لإجبار زوجها على رد مبلغ مالي اقترضه منها.

وتابعت التحقيقات بقيام المتهمة الثانية باختطاف الطفلة عقب خروجها من المنزل في طريقها إلى المدرسة واصطحابها لأحد المقاهي واتصلت على والد الطفلة وأبلغته بخطفها لابنته ومساومته على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحها.

قانون عقوبة خطف الأطفال

شرح الخبير القانوني محمود عبدالله، المحامي، تفاصيل عقوبة خطف الأطفال كما نص عليها قانون العقوبات المصري.

«تقر المادة 289 في قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه».

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بتغيب ابنته 6 سنوات، عقب خروجها من المنزل في طريقها للمدرسة، وفى وقت سابق تلقى اتصالا هاتفياً وأبلغه المُتصل بخطف ابنته، وطلب منه دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحها.

وعقب إجراء التحريات وجمع المعلومات وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن من تحديد مرتكبي الواقعة وهم كلا من والدة الطفلة وصديقتها، تقيمان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما وبصحبتهما الطفلة المبلغ بغيابها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.