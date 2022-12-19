إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص على «صحراوي» بني سويف

أصيب 4 أشخاص بإصابات بالغة في حادث سير، مساء الاثنين، إثر انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص» على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بنطاق محافظة بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي بني سويف

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، نطاق المحافظة، نتج عنه إصابة 4 أشخاص من ركاب السيارة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بـ4 سيارات لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لإجراء الإسعافات الأولية وتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: عبد الرحمن مصطفى عبد التواب، 21 سنة، سائق، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وعبد الرحمن محمد مختار، 19 سنة، مقيم بني مزار بالمنيا، طالب بكلية الآداب، مصاب اشتباه كسر بالضلوع، وطه سعيد عبد القادر، 17 سنة، مقيم زاوية الجدامى، مصاب كدمات وسحجات، وجوزيف وصفي، 32 سنة، مهندس كيميائي، مصاب كسر بالضلوع.

وجار اتخاذ الإجاراءات الإدارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم.