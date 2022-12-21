الداخلية تكشف حقيقة منشور للجماعة الإرهابية ادعى إضراب عمال شركة خاصة

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة منشور تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية متضمناً إضراب عمال إحدى الشركات الخاصة بتوصيل الطلبات بمدينة نصر للمطالبة بتعديل أسعار توصيل الطلبات.

عدم صحة المنشور

ووفقا لبيان للوزارة، أكد الفحص عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن وبالانتقال ولقاء مدير فرع الشركة أفاد بعدم وجود إضراب، وأن عمال «الدليفري»، منتظمون في العمل وأنهم اعتادوا الوقوف بإحدى المناطق بمدينة نصر في انتظار استلام «الأوردرات»، لتوصيلها نظراً لكثرة المطاعم بتلك المنطقة.

يأتي ذلك في إطار الشائعات والأكاذيب التي دأبت على نشرها الجماعة الإرهابية لمحاولة إحداث البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.