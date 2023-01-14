انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول في «آداب سوهاج» بالمقر الجديد

تابع الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج صباح اليوم سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2022/ 2023، بكلية الآداب، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة والدكتور محمود مراد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأكد عبد الخالق، أن إدارة الجامعة تتابع بشكل يومي انتظام سير أعمال الامتحانات بكل الكليات بمقري الجامعة القديم والجديد، وتوفير كل الاحتياجات اللازمة، والأجواء الملائمة لضمان سير الامتحانات بالطريقة المناسبة، بالإضافة إلى توفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم.

عمل العيادات الطبية وتواجد الأطباء والتمريض

كما اطمئن رئيس الجامعة على عمل العيادات الطبية، وتواجد الأطباء والتمريض للتعامل مع أي حالات طارئة، ومدى الالتزام التام بالتعليمات الوقائية، والاجراءات الصحية، بما يتيح للطلاب تأدية الامتحانات بشكل آمن.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس، إجراء جولة تفقدية بكل الأماكن المخصصة للامتحانات للاطمئنان على توافر كل الخدمات والتسهيلات للطلاب، لآداء الامتحانات بسهولة ويسر، مضيفا أنه تم سؤال الطلاب عن مستوى الامتحانات، ومدى اتفاقها مع عناصر المنهج، وتوزيعها على الوقت المخصص للامتحان، مشددا على تطبيق العقوبات القانونية فى حالات الغش أو الشغب داخل اللجان.

ويؤدي الامتحانات، 10 آلاف طالب وطالبة، موزعين على 130 لجنة امتحانية على فترتين، وتستمر حتى 26 يناير الجاري.