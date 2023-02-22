إزالة جميع أدوار عقار فيصل المائل خلال 20 يوما

كشف مصدر مسؤول في محافظة الجيزة، عن متابعة الأجهزة التنفيذية بحي الهرم، لاستكمال عمليات الإزالة اليدوية لعقارفيصل المائل، بعد صدور قرار اللجنة المشكلة بمعرفة المحافظة والإسكان بهدم العقار، وإخلاء 4 عقارات مجاورة له حفاظا على حياة المواطنين، لافتا إلى أن العمال يزيلون الدور الـ11 من العقار المائل اليوم، ومن المقرر انتهاء أعمال الإزالة للعقار نهائيا خلال 20 يوما.

ميول العقار بسبب البناء على الأراضي الزراعية

وقال المصدر لـ«الوطن» إنّ أجهزة المحافظة ممثلة في حي الهرم، قامت بالاستجابة الفورية لشكاوي سكان العقارات المجاورة للعقار المائل، منعا لتأثيره على العقارات الملاصقة والمجاورة له، بعد ظهور تصدعات في البعض منها، وكسر أحد مواسير الصرف الصحي، أدت إلى ميل العقار بسبب البناء على الأراضي الزراعية.

مراجعه إصدار التراخيص ومدى مطابقتها للتراخيص

وأشار المصدر إلى أنّ مالك عقار فيصل المائل، استخرج رخصة للعقار عبارة عن أرضي وميزان و4 أدوار فقط في شهر مايو 2013، لكنه قام برفع العقار إلى 14 طابقا منها «روف»، لافتا إلى أنّ العقار المائل ليس العقار المخالف الوحيد في المنطقة، التي يتم مراجعه إصدار التراخيص ومدي مطابقتها على أرض الواقع.

إزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور عمرو بن العاص

وتواصل أجهزة محافظة الجيزة إزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور عمرو بن العاص بقطاع الدائري، بعد تعويض السكان بشارع الصفا والمروة، لتنفيذ عددا من المحاور المرورية، التي تعكس رؤية الدولة نحو تطوير المحاور بالمناطق التي تعاني من الكثافات المرورية، ولم يتم تطويرها منذ سنوات.