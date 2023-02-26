كيف استدرج المتهم صديقه وأنهى حياته بسبب 150 ألف جنيه.. «طعنات قاتلة»

أقدم أحد الأشخاص على إنهاء حياة صديقه بعدما سدد له عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده في منطقة المعادي، وتبين من خلال تحريات الشرطة وتحقيقات جهات التحقيق في الواقعة أن المتهم أنهى حياة الضحية بسبب خلاف على مبلغ 150 ألف جنيه، وألقى رجال الشرطة القبض على المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية.

المتهم يمثل الجريمة

وفى مسرح الجريمة، اصطحبت جهات التحقيق المتهم ونجله إلى المكان الذى أنهى فيه حياة الضحية وراح يمثل جريمته ويشرح كيف أنهى حياة الضحية بعدة طعنات فى أماكن متفرقة من جسده.

كواليس الواقعة

أما عن كواليس الواقعة، فقد كانت بدايتها عندما ورد بلاغ إلى قسم الشرطة يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص، وبإجراء الفحص والتحريات توصل رجال الشرطة إلى كشف غموض الواقعة والتوصل إلى مرتكبيها، وتبين أن المتهم أحد الأشخاص وأنه استولى على أموال مملوكة للمجني عليه ونجله وهو مبلغ 150 ألف جنيه، حيث إنه أوهمه بقدرته على اجتياز نجله لاختبارات كلية الشرطة.

وتبين من خلال التحقيقات التى أجرتها جهات التحقيق فى القضية التى حملت رقم 21484/266 لسنة 2020 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 2178 لسنة 2020 كلي جنوب القاهرة، وجهت النيابة لـ«مصطفى. ي»، 20 عامًا، حاصل على ليسانس حقوق، في 19 ديسمبر 2020 بدائرة قسم شرطة المعادي، تهمة قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار.

وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة وتحقيقات جهات التحقيقات أنّ المتهم بيّت النية وعقد العزم المصمم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيض «سكين»، واستدرج المجني عليه من منزله واتجه به إلى مكان ناء بعيد عن الأعين، وما إن وصلا حتى استل السلاح الأبيض من بين طيات ملابسه وسدد له عدة طعنات بمناطق متفرقة من جسده قاصدًا من ذلك قتله، كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة المتهم بالإعدام شنقًا، بعد ورود رأي مفتي الديار في إعدامه.