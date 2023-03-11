تفاصيل مقتل شاب على يد لص في الشرقية.. حاول الدفاع عن شقيقته

وسط حالة من الهدوء في منطقة مساكن «أبو حماد» بمحافظة الشرقية، شاهد الشاب العشريني محمد وائل لصا يتسلل إلى عقار، فنهض للاطمئنان على شقيقته التي تسكن في العقار.

وما هي إلا دقائق معدودة حتى وصل الشاب إلى العقار، وعندما شاهد اللص حاول مطاردته، لكن اللص طعنه مرتين وسقط على الأرض غارقا في دمائه، ولم تفلح محاولة المتهم للهروب حيث أمسك به الأهالي، وقاموا بتسليمه إلى الشرطة وأحيل إلى محكمة جنايات الزقازيق التي قضت أول أمس بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد.

طعنتان في الصدر

تعود أحداث القضية رقم 20576 لسنة 2022، والمقيدة برقم 3670 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، إلى تلقي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد ضبط «أحمد. م. م. ا» بتهمة قتل المجني محمد وائل، حيث سدد له طعنتين استقرتا بصدره مستخدماً في ذلك سلاحا أبيض «سكين»، بعدما حاول التصدي له أثناء محاولته الدخول إلى مسكن شقيقته لسرقته.

وقال الإمام عوض، 60 عاما، عامل، ومقيم في مساكن التجارة بمركز أبوحماد، أنه والمجني عليه توجها إلى العقار المجاور لهما للاطمئنان على شقيقة الأول القاطنة بالعقار، إلا أن المتهم استشعر تحركاتهما نحوه، فهرب إلى العقار المجاور، وتوجه له المجني عليه، وفي تلك الأثناء تنامى إلى سمعه صوت استغاثة من المجني عليه فركض نحوه ليجده ملقى أرضاً، غارقا في دمائه، إثر إصابته في الصدر، وكذلك أبصر المتهم حاملا سلاحا أبيض «سكين»، ملطخاً بالدماء وما إن رآه المتهم حتى قام بالتلويح بالسلاح الأبيض تجاهه ولاذ بالفرار.

وأضافت داليا عبدالرازق عوض محمد، 46 عاما، ربة منزل، بأن شقيقها طرق على بابها ليتيقن عما إذا كان المتهم دخل إلى مسكنها من عدمه، لكونه قام بسرقتها من قبل، وفي تلك الأثناء طعن المتهم شقيقها وحاول الفرار من الأهالي.

نتائج التحريات

وتبين من التحريات أن المتهم دلف للعقار محل سكن شقيقة المجني عليه لسرقة شقتها وأبصره المجني عليه، وباستبيانه لأمره استشعر المتهم بتحركاته وفر هاربا عن طريق القفز من شرفة الدرج الخاص بسطح العقار للعقار المجاور، وعقب ذلك فوجئ بتواجد المجني عليه بذات العقار، فسدد له طعنتين استقرت الأولى بالصدر والثانية بأسفل الابط الأيسر، مستخدما في ذلك سلاحا أبيض فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وتم ضبط المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكما بمعاقبته بالسجن المؤبد.