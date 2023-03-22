حبس المتهم بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من المواطنين في سوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من مواطنين في سوهاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من 6 أشخاص مقيمين في محافظة سوهاج، بتضررهم من المتهم المشار إليه، لتلقيه منهم مبالغ مالية، بعد أن أوهمهم بتوظيفها واستثمارها بمجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح، إلا أنه لم يلتزم بما وعدهم به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها منهم، التي بلغت 2.8 مليون جنيه وتم القبض عليه، واعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة المتهم

قال ياسر سيد المحامي بالنقض، لـ«الوطن»، إن العقوبة التي تنتظر المتهم، وفقًا لقانون العقوبات، ولجرائم النصب واستغلال مال الغير لتحقيق أرباح من ذلك، كما نصت المادة 336 وتكون «بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وحال العود يجوز وضع الجاني تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وتصل لسنتين، وكل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها».