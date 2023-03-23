نوة العوة تضرب محافظات مصر لمدة 3 أيام في رمضان.. أمطار رعدية

تضرب نوة العوة محافظات مصر، خلال الثلاثة أيام المقبلة بالتحديد من الجمعة إلى الأحد وهي ثاني وثالث ورابع شهر رمضان المبارك، والتي تشهد سقوط أمطار رعدية غزيرة، تحد من حركة المواطنين بالتحديد مع عادات الأيام الأولى من الشهر الكريم الخاصة.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في المحافظات خلال الـ3 أيام المقبلة من شهر رمضان المبارك، المتوقع أن يصحبه ظواهر جوية كبرى أبرزها سقوط الأمطار الرعدية الغزيرة بالتحديد في ثاني وثالث أيام شهر رمضان.

طقس ثاني وثالث أيام شهر رمضان 2023

ويشهد طقس ثاني وثالث أيام شهر رمضان الموافق الجمعة 24 مارس والسبت 25 مارس، بداية نوة العوة، حيث تشير خرائط الطقس إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً بنسبة 70% ونشاط للرياح على بعض المناطق.

آخر أيام نوة العوة على المحافظات

وتختتم نوة العوة على محافظات مصر يوم الأحد المقبل بسقوط أمطار متوسطة بنسبة 30% بالتحديد على السواحل الشمالية والوجه البحري، ومن ثم تتحسن الأجواء خلال طقس رمضان بدءاً من يوم الاثنين المقبل.