يحيى يوافق على مساعدة الدكتور عجيب.. هيقول كلمة السر تاني

بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل يحيى وكنوز داخل المتحف المصري الكبير، حيث التقى يحيي وكنوز مع الدكتور عجيب، ويذاع المسلسل عبر فضائية «dmc».

ما هو مفتاح الحياة ؟

وقال الدكتور عجيب إن كلمة «عنخ» هي كلمة مصرية قديمة وعندما جرى ترجمتها أصبحت مفتاح الحياة، وهي رمز من رموز الحضارة المصرية القديمة، لافتا إلى أن الموضوع أكبر من كون مفتاح الحياة مجرد أشكال وميداليات يتم عملها حاليا، ومثلما كان هناك مفتاح للحياة كان هناك سر يجعل المفتاح له قيمة كبيرة ويقوم بدوره فعلا، وهذا السر في بردية قيمتها لا تقدر بثمن وهي بردية عنخ.

وأوضح الدكتور عجيب أن هذه البردية بها واحدة من الوصفات التي لم تسجل في أي بردية قبل ذلك، وصفة توصل لها المصريون القدماء تساعد على تأخير ظهور أعراض الشيخوخة، وتعطي كبار السن أملا في حياة طويلة.

يحيى يوافق على مساعدة الدكتور عجيب

واقنع الدكتور عجيب يحيى أن يبحث على البردية، وإعطائه كلمة السر من جديد، إذ يرغب يحيي بأن تعرض هذه البردية في المتحف المصري الكبير، إلا أن نوايا الدكتور خبيثة.