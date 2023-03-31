أعلنت هيئة المساحة المصرية اليوم الجمعة مواقيت الصلاة في كافة محافظة الجمهورية، بالتزامن مع إقبال المواطنين على المساجد المختلفة، لأداء الصلوات الخامسة وخاصة صلاتي الفجر والتراويح.

وأقبل الآلاف من أهالي محافظة الإسماعيلية على مدار الأيام القليلة الماضية على مساجد المطافي وأبو بكر الصديق، والسلام وزمزم ومسجد حراء لأداء الصلوات في شهر رمضان المبارك، مع استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية وتطعيم وتطهير المساجد أول بأول.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الجمعة 31-3-2023 في اليوم التاسع من أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444هجريا، وفق هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الجمعة

ووفق إمساكية هيئة المساحة المصرية فإن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الجمعة 31-3-2023 بحسب التوقيت المحدد لمحافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 04:13 على أن تشرق الشمس اليوم الجمعة في تمام الساعة 05:42 دقيقة.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الجمعة 31-3-2023

ووفق إمساكية شهر رمضان المبارك والصادرة عن هيئة المساحة المصرية فإن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في الآتي:.

الظهر 11:55 ص.

العصر 03:27 م.

صلاة المغرب 06:09 م.

العشاء 07:28 م.

عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 31-3-2023 في الإسماعيلية

يؤدي المسلمون الصيام في محافظة الإسماعيلية لمدة 14 ساعة متواصلة من أذان فجر اليوم الجمعة 31-3-2023 حتى المغرب من نفس اليوم