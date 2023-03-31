انطلاق الصالون الرمضاني الأول للنشء في كفر الشيخ بمشاركة 50 طليعا 

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، الصالون الرمضاني الأول للنشء بمركز شباب كفر الشيخ بحضور خمسين طليع بصحبة أسرهم، وهو الصالون الرمضاني الأول للنشء الذي يعقد على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المعظم برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

برتوكول تعاون بين الأزهر والشباب والرياضة

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، عبر بيان اليوم الجمعة، أن الصالون الرمضاني جاء وفق برتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف على أن ينفذ أسبوعيا خلال شهر رمضان المبارك بمركز شباب مختلف مضيفا محاور الصالون الرمضاني تضمنت ندوة دينية بعنوان «الصوم والأخلاق»، أوضح خلالها الشيخ أحمد زيدان، الواعظ الديني بالأزهر الشريف منزلة الصائمين عند الله تعالي وبين أن يضيع ثواب عباداته من صلاة وصيام وصدقة وحج وغير ذلك من العبادات إن لم يتحلى بمكارم الأخلاق.

حوار مع الطلائع

كما تم فتح باب النقاش والحوار مع الطلائع وأسرهم، حيث قام الشيخ «زيدان»، بالرد على استفسارات ضيوف الصالون واختتم بإنشاد ديني للطلائع، فعاليات الصالون الرمضاني بمراكز شباب كفر الشيخ بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بإشراف جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء وبإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذية لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء وفريق عمل الإدارة، في محافظة كفر الشيخ.