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مسلسل 1000 حمدالله على السلامة.. «سمير المسيطر» يبحث عن سميحة

كتب:

مريم جاد
10:44 ص | الثلاثاء 04 أبريل 2023
مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

حققت الحلقات الأولى من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة نجاحًا بين الجماهير، إضافة إلى ردود الأفعال الإيجابية لدى المشاهدين وتفاعلهم مع الأحداث التي تزداد تشويقًا لسيرها في إطار كوميدي عائلي، لذلك ينتظرون معرفة باقي الأحداث القادمة من المسلسل.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

تضمنت الحلقة السابقة من المسلسل أحداثا شيقة، حيث لا يزال «سمير المسيطر» يحاول معرفة مكان وجود سميحة في القاهرة حتى لا تكتشف أنّه باع شقتها دون إبلاغها أثناء بحثها عن الجدة سوسو في دهشور.

غياب الجدة سوسو لعامين

فشلت سميحة أثناء أحداث الحلقة في العثور على الجدة سوسو حيث ذهبت الى دهشور برفقة أبنائها وبويكا وأكرم وزوجته، لإبلاغها بوفاة زوجها وطلبها للميراث، حيث تكتشف يسرا من المرصفاوي، أنّ الجدة سوسو غادرت المنزل الذي يحرسه منذ عامين ولا يعرف عنها شيئا منذ ذلك الوقت، وأنّه تزوج من جديد بعد وفاة زوجته.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

حددت شبكة قنوات سي بي سي موعد عرض حلقات مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، على القناة العامة لشبكة قنوات سي بي سي.

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بقلم مريم جاد