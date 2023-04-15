تفاصيل مقتل الطفل «عمرو» في صالون حلاق بالشرقية.. مات بطعنة واحدة

جثمان طفل ملقى داخل صالون حلاقة في الشرقية، تبين لاحقًا إنه يدعى «عمرو» 6 سنوات، ووفق جهات التحقيق فإن منفذ الجريمة شاب ثلاثيني يدعى «م.ط» شقيق زوجة مالك صالون الحلاقة، واستدرج الطفل من أمام منزل أسرته، واعتدى عليه بشفرة موس حلاقة فقتله، وترك جثمانه داخل المحل وانصرف قبل وصول مالك المحل.

حبس المتهم بقتل طفل الشرقية

وقررت النيابة العامة حبس المتهم بقتل طفل الشرقية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل لبيان أسباب وفاته رسميًا، وبسؤال المتهم أخذ يهذي بكلمات غير مفهومة ولم يبرر سبب الجريمة وتبين من مراجعة ملف المتهم الطبي أنه سبق احتجازه في مستشفى أمراض نفسية وعصبية، وكلفت النيابة العامة المباحث لمعاينة مسرح الجريمة وإعداد تحرياتها في الحادث.

قانوني يشرح عقوبة القتل العمد

وشرح الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض تفاصيل جريمة قتل طفل في الشرقية داخل صالون حلاقة بالقرب من منزل أسرته بقوله إن مواد القانون توضح العقوبة :«تقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة».