«الإفتاء» تحذر من 6 أسباب قد تبطل الصلاة حال إغفالها.. بينها النية والطهارة

أكدت دار الإفتاء المصرية، ضرورة مراعاة عدد من الضوابط خلال أداء الصلاة، الركن الثاني من أركان الإسلام، حتى لا يتعرض المسلم لإبطال صلاته حال إغفال أركان الصلاة.

ونشرت صفحة دار الإفتاء 6 أمور هامة يجب مراعاتها قبل بداية الصلاة، والتي جاءت على النحو التالي:

أمور هامة قبل الصلاة

- طهارة مكانك.

- طهارة بدنك.

- استقبال القبلة.

- طهارة ثيابك.

- ستر عورتك.

- إخلاص نيتك لربك.

الصلاة الصحيحة

وأوضح الشيخ أحمد المالكي، الباحث بمشيخة الأزهر الشريف، أن الأصل في الصلاة استقبال القبلة، ثم اتباع الأركان، فالركن الأول من أركان الصلاة، هو النية، بمعنى نية صلاة الظهر أو العصر، على سبيل المثال، موضحاً أن النية محلها القلب، ويمكن التلفظ بها أيضا حسب مذهب الشافعية، ثم تكبيرة الإحرام، والتي تردد بصيغة «الله أكبر»، وفي بعض المذاهب تردد «الله الأكبر»، مشيراً إلى أن رفع اليدين أثناء تكبيرة الإحرام ليس ركناً من أركان الصلاة، ثم الركن الثالث وهو القيام بتكبيرة الإحرام وهو عند المالكية، والمقصود به أن يقف الانسان منتصباً بحيث إذا مد يديه، لا يستطيع أن يلمس ركبتيه.

وأضاف: «يأتي ركن القراءة، والمقصود بها القراءة بحيث يسمع الإنسان نفسه، وعند المالكية يجوز تحريك اللسان فقط، موضحاً أن موضع اليدين ليس من الأركان، ومن الممكن وضعها فوق السرة، أو على السرة، أو تحتها، أو بجانب الشخص بحسب المالكية، ثم يلي القراءة، ركن الركوع، والأصل فيها مساواة الرأس مع الظهر مع وضع الأيدي على الركبتين، وتفريج الأصابع، ثم يليه ركن الرفع من الركوع، ثم الاعتدال، مشيراً إلى أن كل ركن لابد فيه من الطمأنينة.

أما عن ركن السجود في كيفية الصلاة الصحيحة من التكبير إلى التسليم، أوضح أن السجود يكون على الوجه والكفين والركبتين، والقدمين، ثم يليه ركن الطمأنينة، ثم ركن الرفع والجلوس بين السجدتين، ثم السجود مرة ثانية، ثم ركن القعود عند التشهد، بداية من التحيات لله إلى قوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم التحيات وهي بداية من التحيات حتى «إنك حميد مجيد»، وركن التسليم.

وأضاف الشيخ المالكي، إن الأركان في الصلاة هي، النية، تكبيرة الإحرام، القيام، القراءة، الركوع، الرفع من الركوع، الاعتدال، السجود، الرفع من السجود، القعود الأخير مع التشهد، الصلاة على النبي، السلام، والترتيب والطمأنينة في كل ركن من أركان الصلاة.