«حماة الوطن» بشمال سيناء ينظم مراجعات نهائية مجانية لطلبة الإعدادية والثانوية

أعلن حزب حماة الوطن بشمال سيناء، عن تنظيم مراجعات نهائية وتوزيع مذكرات دراسية مجانية للطلبة قبل امتحانات نهاية العام، وذلك في عدد من قاعات الحزب الرئيسية بعدة مناطق بالمحافظة.

مشاركة الحزب في جميع الفعاليات

وقال المهندس هيثم رحمي، الأمين العام لحزب حماة الوطن بشمال سيناء، إن الحزب يشارك في كل الفعاليات التي تقام على أرض سيناء بالمجهودات والدعم، موضحا أن عملية المراجعات النهائية لتلاميذ المدارس يؤديها الحزب من منطلق الوقوف بجانب تلاميذ المدارس.

عمل تطوعي للمدرسين

وأضاف «رحمي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم استقدام مدرسين بشكل تطوعي من المختصين في المواد الدراسية المختلفة، لإعطاء التلاميذ حصص تقوية ومراجعات نهائية قبل ليلة الامتحان مجانا، مع إهداء كل تلميذ كتيب للمراجعة بالشراكة مع إحدى مؤسسات دور النشر.

تخصص قاعات بالحزب للعمل التطوعي

وأكد «رحمي» أنه تم تخصيص قاعات تابعة للحزب بالمقرات الرئيسية، سواء في العريش أو الشيخ زويد، وبدأ بالفعل إعطاء الدروس والمحاضرات والمراجعات للتلاميذ من خلال نخبة من كبار المدرسين المختصين في عدة مجالات، وجميعهم مشهود لهم بالكفاءة.

وكان المركز الإعلامي لحزب حماة الوطن أعلن في بيان له، أن الحزب مهتم بالجانب التعليمي والصحي لتلاميذ المدارس على وجه الخصوص، وسيواصل عمله المجاني مع طلاب المراحل الإعدادية والثانوية هذا العام.