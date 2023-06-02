إصابة عامل بجرح نافذ بالبطن على يد مجهولين بإمبابة في الجيزة

أصيب عامل بجرح نافذ في البطن، على يد مجهولين تعدوا عليه بسلاح أبيض في شارع الصفطاوي بدائرة القسم، وجارٍ تحديدهم وضبطهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بوجود مصاب بجرح طعني

كانت بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد محمد ربيع، مفتش مباحث إمبابة، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوجود مصاب بجرح طعني نافذ في البطن بشارع الصفطاوي بدائرة القسم.

وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، العقيد محمد ربيع، مفتش المباحث، والقوة المرافقة له، إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة عامل، 45 سنة، مقيم في شارع الصفطاوي بدائرة القسم، مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن، بسبب تعدي أشخاص مجهولين عليه بسلاح أبيض «مطواة»، ولا يمكن استجوابه، وفروا هاربين.

نقل المصاب إلى مستشفى إمبابة العام

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى إمبابة العام، وألقي القبض على المتهمين خلال ساعات من هروبهم، بإشراف العميد هاني شعراوي، رئيس قطاع الشمال، وتبين أنهم بائع متجول وآخر اعتديا على المجني عليه بسبب أولوية الافتراش بالسوق، لبيع الخضار، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.