أحداث سارة للمواطنين في أسبوع.. إجازات وزيادة الرواتب وتبكير المعاشات

تأتي الأعياد محمَّلة بالخير والسعادة، فكثير من الأحداث التي تهم المواطن، يحملها العيد مع اقترابه، وفي هذا العام يأتي العيد محملا بصرف المرتبات بالزيادة، والمعاشات، والإجازات والمصايف، وهو ما ينتظره المواطنون بسعادة بالغة رغبة في فصل أنفسهم عن ضغط العمل خلال الأيام السابقة على العيد.

7 أيام إجازة في العيد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

تبكير صرف المعاشات

تقرر تبكير موعد صرف المعاشات، وفق ما أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من أن الرئيس السيسي، وجه بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل، قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بملف التأمينات والمعاشات والحرص الدائم على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم و تلبية احتياجاتهم.

وقال «عوض»، إنه بناء على التوجيهات الرئاسية تقرر بدء صرف المعاشات يوم الأحد المقبل، من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري، المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية.

وأضاف أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 11 مليون مواطن، يقومون بصرف نحو 29 مليار جنيه شهرياً.

مصايف بأسعار مخفضة

أسعار مصيف مطروح 2023 حددتها غرفة السياحة بالمحافظة للأماكن السياحية، بينما الأماكن التابعة لمؤسسات حكومية أسعارها ثابتة، وفقا للائحة المكان، حيث تتغير الأسعار وفقا للموقع والقرب من الشاطئ والموقع بالمدينة.

تتكون الشقق بمصيف مطروح من غرفتين ومطبخ ومفروشة بمختلف الكماليات، وتكلفة هذه الشقة في 8 أيام و7 ليالٍ 2950 جنيها مصريا، بينما يبدأ سعر الشقة الداخلية بالليلة من 250 جنيها، فيما يبدأ سعر الليلة بفنادق مطروح بـ500 جنيه للفرد بينما الغرفة المزدوجة من 800 جنيه.

وتعد مدينة مرسى مطروح إحدى المدن الساحلية بها الكثير من المعالم الجميلة، فتمتاز بالجمال الطبيعي والرمال الناعمة البيضاء والصخور والشواطئ المميزة ونقاء المياه، كما تضم خليج نعمة، والعديد من الأماكن الطبيعية.

شواطئ مصيف مطروح 2023

تضم مدينة مطروح عدة شواطئ ذات شهرة واسعة جميعها جمالها طبيعي من بينها التالي:

شاطئ عجيبة: وهو من أكبر شواطئ مرسى مطروح، ويشتهر بالكهوف والصخور ذات التكوينات الرائعة.

شاطئ الأبيض: ويمتاز بلون الرمال البيضاء.

شاطئ كليوباترا

شاطئ علم الروم

شاطئ باب البحر

شاطئ العوام

شاطئ الغرام: الذى غنت به ليلى مراد

شاطئ الفيروز الذي يمتاز بلون المياه الأزرق به

شاطئ روميل ذو البعد التاريخي.

رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص أول يوليو

قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقد برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.

وحضر الاجتماع، الدكتور حسن شحاتة وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إنّ الاجتماع جاء بناء على اتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه

وأكدت وزيرة التخطيط، أنّ قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال، ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم، موضحة أنّ أي قرار يتخذه المجلس تجري مناقشته بشكل مستفيض مع الأطراف كافة، ومراعاة مصلحة الجميع.