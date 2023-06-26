ماذا تفعل إذا وجدت شخصا يغرق ويحاول الطفو على السطح.. أنقذه بهذه الخطوات

يتجه الكثيرون في فصل الصيف إلى الشواطئ والمدن الساحلية، لأخذ قسط كافٍ من الراحة والاستمتاع بأجواء البحار، وممارسة السباحة والرياضات المتعلقة بها، وتناول طعام البحر طازجا، إلا أنه قد يتعرض البعض للغرق في ظروف وحالات معينة.

إرشادات صحية لإنقاذ شخص يغرق

ونصحت وزارة الصحة المواطنين المصطافين على الشواطئ باتباع الإرشادات التالية لتجنب الغرق، ومحاولة مساعدة شخص يغرق، وجاءت على النحو التالي:

أولاً يجب عليك تذكر الكلمات التالية بنفس الترتيب: «وصول، رمي، تجديف، ذهاب».

مد يديك من مكان ثابت أو عصا للوصول إلى الغريق.

ارمي للغريق شيئًا ما له خاصية الطفو على الماء، مثل: سترة الطفو الشخصية، أو قطعة خشب، أو صندوق فليني.

إذا توفر قارب صغير جدف به للوصول بحذر إلى الشخص الغريق.

محاولة السباحة والذهاب إلى الغريق تعتبر أمرا خطيرا جدا، لا تقدم عليه إلا إذا كنت مدربا للقيام بذلك ولديك المعدات المناسبة.

ولخدمة الإسعاف اطلب 123.

أسعار مصيف الإسكندرية

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أسعار المصايف، وجاءت على النحو التالي:

- شواطئ مجانية بدون أي رسوم للدخول.

- شواطئ الإسكندرية العامة بقيمة تذكرة 5 جنيهات للفرد.

- شواطئ مميزة تتراوح تذكرتها من 10 إلى 15 جنيها للفرد.

- شواطئ سياحية بقيمة 25 جنيها للفرد.