بالأسماء.. تعيين مديرين جدد لـ«الأوقاف» في مدن مطروح

أعلن حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، تعيين مديرين جدد لإدارات المراكز والمدن، لتجديد الدماء مما يسهم في تطوير الأداء في المساجد والإدارات.

واجتمع وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم الاثنين، مع مديري الإدارات الفرعية، وهنأ القيادات الجديدة بثقة المديرية وأن الفرصة سانحة لكافة الدعاة الشباب للترقي حال إثباتهم وجودهم دعويا وإداريًا.

أسماء المديرين الجدد

وقال وكيل أوقاف مطروح أنه جرى تكليف محمد نصار مديراً لإدارة الأوقاف بمدينة السلوم، وسعد موسى حكيم مديراً لبراني، وإسماعيل حسن إسماعيل مديرا للضبعة، ورضا البرلسي مديرا لإدارة شرق، وإبراهيم محفوظ مديراً لإدارة غرب، وسليمان مدني للعلمين.

خطة عمل الأوقاف

وبحث وكيل وزارة الأوقاف بمطروح خلال اجتماع طارئ بمديري الإدارات الفرعية، خطط العمل خلال الفترة المقبلة مع محمد محمود مصطفى مدير الدعوة بالمديرية، وسامي عبيد مدير شؤون الإدارات، وأنور بسيوني مسؤول الثقافة، وتامر مصطفى مسؤول المساجد الحكومية، وعماد صلاح مسؤول شؤون القرآن الكريم.

القوافل الدعوية

كما تناول اللقاء الحث الشديد على أداء الأنشطة الثابتة والمتنقلة الأسبوع الدعوي، والقوافل الدعوية، أداء وتوثيقا بالتصوير والبث المباشر، ولن يعتمد مستند صرف إلا بتوثيق الآداء ورقيا وإلكترونيا نظرا لتوجه الوزارة بالعاصمة الإدارية للتحول الرقمي.

كما أكد على تفعيل القوافل والأنشطة الدعوية والتثقيفية بالمناطق النائية بكل إدارة، ولفت نظر مديري الإدارات لتغطية المناطق الساحلية بتكثيف الأنشطة الدعوية وخطبة الجمعة نظراً للاقبال على هذه المناطق في فصل الصيف.