«حماقي» يحقق مليون مشاهدة بأغنية لمون نعناع في يومين (فيديو)

حقق الفنان محمد حماقي بأغنيته الجديدة «لمون نعناع» التي طرحها منذ يومين عبر «يوتيوب»، مليون مشاهدة على اليوتيوب.

حماقي يعلن طرح أغنية لمون نعناع

وأعلن محمد حماقي، طرح أغنية لمون نعناع عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روّق كدة ده إحنا ميلزمناش بياع، اسمعوا الأغنية كاملة دلوقتي على يوتيوب وكل منصات الموسيقى، لتنهال عليه تعليقات الجمهور بعد ساعات قليلة من طرحها بالإشادات بالأغنية التي تتمتع بطابع صيفي خفيف».

أغنية «لمون نعناع» من كلمات الشاعر فلبينو أحمد، وجيتار شريف فهمي، وماجد الصواف، وأسامة الصغير.

كلمات أغنية لمون نعناع

وتقول كلمات أغنية لمون نعناع لمحمد حماقي: «سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير فترة صعبة وقضيناها يلا بجملة الخساير، ما هو أصل العيب مش عيبنا إحنا مفيش حاجة تعيبنا اشتريناه، على إنه حبيبنا ف ميمنعناش إنه لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع، ونقوله روق كده ده إحنا ما يلزمناش بياع ولو هو راح إحنا هنملى الكون أفراح، وهنرقص جدا من بعده ولا فارقة معانا جراح، لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق».