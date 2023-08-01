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رئيس «القاهرة الجديدة» يتفقد الأعمال الجارية بمشروعي «جنة» و«سكن مصر»

كتب:

أيمن حمزة
10:32 ص | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
جانب من الجولة

جانب من الجولة

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أعمال الطرق الجارية بمحور 24 بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة؛ لمتابعة نسب الإنجاز وسير العمل بالطريق، بجانب تفقد الأعمال الجارية بسكن مصر أرض المعارض، وأعمال الطرق بمنطقة اللوتس.

 

ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والزراعة

كما تفقد «الغيطي»، كمباوند «جنة »، وتم التنبيه بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة وأعمال الزراعة وضرورة إنهاء أي مرمات بالطرق وإعادة الشيء لأصله بعد أي أعمال إصلاحات «مرافق - كهرباء – غاز»، مشددًا على ضرورة متابعة أي مخالفات تحدث بالكمباوند وذلك حفاظًا على النسق العام للمشروع.

واستكمل رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جولاته بالمرور على أحياء المدينة، إذ تابع أعمال الطرق ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بحي جاردينيا بالتجمع الثالث وتم مقابلة بعض سكان الحي والاستماع لهم وتم التنبيه على المسئولين بالتجمع الثالث بضرورة المتابعة والاهتمام بالأعمال التي يتم تنفيذها حاليًا بالحي من طرق وأرصفة وزراعة مع الاهتمام الدوري بأعمال النظافة.

ضرورة الالتزام بأصول الصناعة والمواصفات الفنية

كما تفقد أعمال الطرق وإنشاء الممشى الرياضي وتراك الدراجات بمحور جمال عبدالناصر الفرعي بالتجمع الثالث، بجانب المرور على حي امتداد غرب الجولف والمحلية الثامنة بالتجمع الثالث لمتابعة الأعمال الجارية، مشددا على المسئولين بضرورة الالتزام بأصول الصناعة والمواصفات الفنية فى تنفيذ جميع الأعمال بالمدينة ومواصلة المجهود لتقديم أفضل الخدمات لقاطني المدينة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.