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وكيل «رياضة القليوبية» يطلق مبادرة «بلدنا أحلى» للموسم الثاني

كتب:

حسن صالح
04:45 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
إجتماع وكيل وزارة الشباب بالقليوبية

إجتماع وكيل وزارة الشباب بالقليوبية

أطلق الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم الأربعاء، فعاليات مبادرة «بلدنا أحلى» للموسم الثاني على التوالي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بقاعة الاجتماعات بالمديرية، تزامنا مع احتفالات العيد القومى لمحافظة القليوبية نهاية الشهر الجاري.

المشاركة المجتمعية والدور المجتمعي لمراكز الشباب

أشاد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بنتائج تنفيذ النسخة الأولى من المبادرة ومجهودات الشباب المشاركين في التنفيذ، مؤكدا أهمية المبادرة التي تأتى تأكيدا على المشاركة المجتمعية والدور المجتمعي لمراكز الشباب، وحثهم علي الأعمال التطوعية التي تسهم في بناء المجتمع، والمدوامة على الاشتراك في الأعمال التطوعية بشكل مستمر، كما خاطب الشباب ومديري المراكز المشاركة فى المبادرة على ضرورة تنفيذ النسخة الثانية من المبادرة بشكل أكثر نجاحا من النسخة السابقة والتوسع في نظافة الشوارع والأحياء والمناطق المحيطة بمراكز شباب المدن والقرى.

مبادرة بلدنا أحلى تستهدف مشاركة 100 مركز شباب

الجدير بالذكر، أن النسخة الثانية من مبادرة بلدنا أحلى تستهدف مشاركة 100 مركز شباب على مستوى المحافظة بمشاركة 2500 شاب وفتاة على مستوى المحافظة، طبقا لجدول زمني للتنفيذ خلال شهر أغسطس الجاري وتهدف المبادرة إلى تجميل ونظافة مداخل القرى والمناطق المحيطة بمراكز الشباب، التي تشمل أعمال نظافة عامة، ودهانات، وزراعة الأشجار، وتعليق لافتات إرشادية.

 

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