لتبادل الخبرات وتأهيل الأطباء.. وفد إسباني يزور مركز الداخلة في الوادي الجديد

وصل وفد من الأطباء الإسبان، اليوم الجمعة، إلى مركز الداخلة، في إطار زيارتهم للمحافظة، للتنسيق لتبادل الخبرات الطبية بين النظيرين.

زيارة الأطباء الإسبان لمركز الداخلة

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الداخلة، في بيان صحفي له، إن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك لتبادل الخبرات الطبية وتأهيل الكوادر الطبية في عدد من التخصصات التي تخدم المنظومة الصحية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى دعم الوادي الجديد كمقصد للسياحة العلاجية.

الاستفادة من السياحة العلاجية كأهم المقومات الطبيعية في العلاج

وأضاف رئيس مركز الداخلة، أن الوفد الأطباء قاموا بزيارة المناطق السياحية بمركز الداخلة مثل قرية القصر الإسلامية وبئر 3 موط، وإرشاد الوفد الطبي بالمناظر الطبيعية الخلابة بالمركز والمقومات السياحية في المحافظة.

وأوضح رئيس مركز الداخلة، إن الوفد من الأطباء الأسبان تفقد العيادات الطبية والتأهيلية، مشيدين بالخدمات التي يقدمها المركز، وأجرى الأطباء الإسبان جلسات مناظرة عدد من الحالات التي تتلقى العلاج، وتم الاتفاق على المتابعة الدورية فيما بعد لتطور الحالات استجابةً لتوصيات العلاج المقترحة.