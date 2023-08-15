«المصايف» تدعو المواطنين لقضاء سهرة جميلة بالإسكندرية: بدون نزول البحر

تشهد سواحل البلاد حالة من عدم الاستقرار، رغم تحسن الأحوال الجوية على باقي مناطق الجمهورية، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية بمسطح البحر المتوسط وخليج السويس والبحر الأحمر، بسبب نشاط الرياح غدا الأربعاء، مما يعمل على رفع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر في السواحل الشمالية، وارتفاعها من 2.5 إلى 3.5 أمتار على خليج السويس والبحر الأحمر.

«الأرصاد» تنصح المواطنين بتوخي الحذر

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، خاصة المصطافين، بتوخي الحذر والحيطة، وبدروها شددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على تحذيرات الأرصاد وخطورة التوغل داخل مياه البحر نظرا لارتفاع الأمواج، خاصة لمن لا يجيدون السباحة.

دعوة لقضاء سهرة جميلة بمدينة الإسكندرية

ودعت إدارة المصايف المواطنين لقضاء أجمل سهرة بالمدينة، والاستمتاع بالطقس المعتدل ونسائم الهواء بالجلوس أمام البحر، خاصة وقت العصاري وقبيل المغرب مع انكسار الشمس وغروبها، مشيرة إلى أن مدينة الإسكندرية تشهد اعتدلا ملحوظا في درجات الحرارة، وتعيش أجواء خريفية بامتياز في منتصف شهر أغسطس، حيث تداعبها الرياح اللطيفة.

شواطئ بأسعار تراعي ميزانية الأسرة

ولفتت الإدارة إلى أنه بإمكان الأطفال اللعب على الرمال أمام البحر وتناول الطعام المحبب من السندوتشات والترمس والحلوى والشاي بالنعناع، حتى تكتمل السهرة، لا سيما في ظل حرص الأسراء على قضاء وقت ممتع على البحر قبل دخول المدارس، وحرصا على ميزانية الأسرة نصحت بنزول الشواطئ العامة والتي رسم دخولها لا يتجاوز أكثر من 5 جنيهات للفرد شاملة الحصول على كرسي واستعمال دورة المياة مجانا، وهي شاطئ ميامي وشاطئ السرايا العام وشاطئ جليم وشاطئ شهر العسل.

أرقام وخطوط ساخنة للشكاوى

ونصحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين، بالتواصل معها على الأرقام الآتية في حال وجود شكوى أو تضرر من أمر ما.

أرقام شكاوى القطاع الشرقي

01270746490

01289252668

01119555946

01501297888

أرقام شكاوي القطاع الغربي

01220030103

01010453583 البيطاش

01225267276 الهانوفيل

01203986324 ابو يوسف

01225709553 الصفا وابو تلات

أرقام شكاوي النخيل

01203986324

01557666984

01226325968.