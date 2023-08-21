المؤشر العالمي للدولار يقترب لأعلى مستوياته في أكثر من شهرين

استقر مؤشر الدولار عند نحو مستوى 103 نقاط اليوم الاثنين، محومًا بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من شهرين، حيث يتطلع المستثمرون إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الندوة السنوية للبنك المركزي في جاكسون هول، وايومنج في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

مخاطر تصاعد معدلات التضخم

وخلال الأسبوع الماضي، أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو أن صانعي السياسة أكدوا أن المخاطر الصعودية للتضخم لا تزال قائمة، تاركًا الباب مفتوحًا لمزيد من تشديد السياسة.

مع ذلك، أشار بعض المشاركين إلى المخاطر الاقتصادية لدفع الأسعار بعيدًا جدًا، مؤكدين أن قرارات الأسعار المستقبلية ستعتمد على البيانات الواردة، وفي الوقت نفسه، خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام بمقدار 10 نقاط أساس إلى مستوى قياسي منخفض عند 3.45% عند التثبيت في أغسطس، لكنه أبقى على سعر القرض الأساسي لخمس سنوات دون تغيير عند 4.2%.

أعلى مستوى للدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 104.25 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم التداول عند 108.59 نقطة في غضون 12 شهرًا.