تدريبات رياضية ومشغولات فنية لـ«ذوي الهمم» بالإسكندرية

نفذت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندريه برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، ممثلة في «مكتب قادرون باختلاف»، تدريبات رياضية ومشغولات فنية وندوات توعية وجلسات تخاطب بالمجان، بمركز تنمية الفنون والإبداع بمركز شباب السيوف، في إطار خطة دمج ذوي الهمم والإحتياجات الخاصة بالمجمتع.

تدريبات رياضية ومشغولات فنية

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنه في إطار اهتمام الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم، وفي ضوء الرعاية والاهتمام الكبير على جميع المستويات لتلك الشريحة، لتنمية مهارات ذوي القدرات وصقلهم، علاوة على تفعيل شارات الهواية والخدمات العامة، ورفع المستوى البدني لديهم، بالإضافة إلى تنشئة جيل جديد يهتم بالرياضة والأنشطة الكشفية، نظم مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، تدريبات رياضية، وتعليمهم الأشغال اليدوية والفنية بمركز شباب السيوف.

دمج ذوي الهمم في المجتمع

وأضافت «الشريف»، أن هذة الأنشطة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، بالإهتمام بأبنائنا القادرون باختلاف وتوفير كل الإمكانات لهم، ودمجهم في المجتمع.