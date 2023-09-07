الحلو ميكملش غير بـ«صلاح».. تفاصيل ملحمة الساعات الأخيرة بالميركاتو السعودي

ساعات قليلة، تفصل الدوري السعودي الممتاز، عن إغلاق الميركاتو الأبرز في التاريخ، الذي نجح خلاله في استقطاب عدد من نجوم الصف الأول في العالم إلى أنديته، ليصبح موسم الانتقالات الأقوى في تاريخ المملكة.

اتحاد جدة يفقد الأمل في ضم محمد صلاح

«الحلو ميكملش»، مثل ينطبق على الأيام الأخيرة للميركاتو السعودي، الذي كان يستهدف ضم الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إلى كتيبة النجوم الذين سبقوه إلى هناك، من بوابة اتحاد جدة السعودي، إلا أن الأمور لم تجر كما خٌطط لها.

«المحاولات مستمرة»، هكذا كشفت قنوات الرياضية السعودية، أنّ اتحاد جدة لم يستسلم في صفقة صلاح، رغم تبقي ساعات قليلة على إغلاق باب القيد المقرر له الثانية عشر مساء اليوم الخميس.

وكشف التقرير، أنّ اتحاد جدة مستعد لدفع أي مبلغ يطلبه ليفربول من أجل الموافقة على التخلي عن خدمات هداف الفريق ونجمه الأول، الذي يتخطى 200 مليون جنيه استرليني.

الجماهير تطالب محمد صلاح بالبقاء في ليفربول

ووجه رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وتحديدًا «تويتر» رسائل لمحمد صلاح، يطالبونه خلالها بعدم الرحيل، إذ كتب أحد المشجعين: «هزعل أوي أوي أوي، لو محمد صلاح راح اتحاد جدة»، وعلق آخر: «متروحش اتحاد جدة يا صلاح، إحنا في مصر نفسنا نلعب زيك وبنضرب بيك المثل».

«سيتطلب الأمر شيئًا غير عادي لتغيير نتيجة هذه الملحمة»، هكذا وصفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية المشهد في لحظاته الأخيرة، مؤكدة أن مسؤولي اتحاد جدة السعودي بدأوا في الاستسلام للأمر الواقع، في ظل إغلاق ليفربول كل منافذ المفاوضات بشأن صلاح.