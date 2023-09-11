الكشف على 538 شخصا في قافلة طبية بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تستهدف القرى والريف المصري بالمشاركة في المبادرات الرئاسية والقومية الكبرى، للعمل على تنمية الإنسان وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأولى بالرعاية.

وأضاف «مندور» أنه تم تنظيم قافلة طبية في منطقة أبو طفيلة إحدى قرى مركز القنطرة غرب، مؤكدا أن جامعة قناة السويس تسعى لدعم المواطنين وتقديم الخدمات في شتى المجالات، في إطار دورها التنويري ومسئوليتها المجتمعية.

الكشف على 538 شخصا في قافلة طبية متكاملة

وأعلن عن الكشف على 538 شخصا وصرف الأدوية اللازمة لهم في قرية أبو طفيلة بمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية تضمنت كافة التخصصات الطبية والبيطرية والزراعية والتثقيف الصحي للمواطنين.

كما تم تحويل الحالات التي تتطلب لإجراء فحوصات أو عمليات جراحية إلى مستشفى جامعة قناة السويس التعليمي، لاستكمال الأوراق المطلوبة وإجراء اللازم لهم طبيا.

تنظيم ندوات عن الأمراض التي تواجه الحوامل

وأشار «مندور» إلى أن كلية التمريض نفذت ندوة تثقيفية عن المشاكل والأمراض التي تواجه المرأة قبل وأثناء الحمل وطرق العلاج وكيفية الوقايه منها، إلى جانب ندوة لكلية الزراعة حول المشاكل المختلفة التي تواجه المزارعين، وطرق حلها، وقامت قافلة الجامعة بصرف المبيدات الزراعية مجانا.