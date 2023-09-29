حظك اليوم برج الحمل الجمعة 29-9-2023 مهنيا وعاطفيا

يصف خبراء الفلك مولود برج الحمل، بأنه من الشخصيات الماهرة في مهنة المُحاماة، وطب الأسنان، والطب البيطري، أما سيدات هذا البرج، فدائما يميلون نحو العمل كطبيبة أطفال، أو محامية أو صحفية.

ويمتلك أصحاب برج الحمل وفق خبراء الفلك محبة للحياة، فلديه حيوية كبيرة، تعم المكان من حوله، وتجعل الجميع يشعرون بالسعادة، كما أنه يتفانى في حبه للغير، فهو يعطي لجميع من حوله أعز ما لديه، دون أن يشعر بغضب أو امتعاض.

ويقدم «الوطن» لقرائه ومتابعيه ضمن الخدمات اليومية المستمرة حظك اليوم برج الحمل الجمعة 29-9-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا للموقع المختص بخبراء علم الفلك والأبراج.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

ينصحك الفلك اليوم، بألا تؤجل عمل اليوم إلى يوم آخر حتى إن كان اليوم الجمعة، فمن المؤكد أن أمامك خطط لا تؤجلها ليوم آخر، بل ابدأ في تنفيذها على الفور، وكن أكثر حذرا حتى تنهى عملك بشكل مبكر، واستشر في بعض أمورك أهل الثقة لتستمد منهم الخبرة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

وعاطفيا حاول أن تحتوى أعصابك وأنت تتحدث مع شريك الحياة فالأمور لا تحتمل العصبية، ولا تتجادل معه، على أتفه الأسباب، وكن عاقلا واعطى له مساحة للتنفس، مع احترامه وتقديره كما ينبغى.

حظك اليوم برج الحمل اليوم ماليا

أنت اليوم ستشعر بالتفاؤل بشأن مستقبلك المالي ، وإذا كنت بدأت عمل بالفعل فاليوم قد بدأ يؤتي ثماره، تأكد من أن تظل منضبطًا في إنفاقك لأن القرارات المالية المتهورة أو المتسرعة قد تعوق تقدمك، وابق مركزًا على الربح والمكسب المادي ، وتذكر أن الصبر والمثابرة سيقودانك إلى الازدهار.