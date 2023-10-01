عايشة عثمان تعود بأغنية «فرحنا»: مناسبة لحفلات الزفاف

طرحت الفنانة والإعلامية عايشة عثمان أحدث أغانيها بطريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وباقي منصات الموسيقى العربية والعالمية، وتحمل الأغنية اسم «فرحنا» وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح.

وقالت عايشة عثمان في تصريحات صحفية، إن أغنية «فرحنا» مناسبة لموسم الصيف الغنائي، كما أنها أغنية تليق على أي فرح في الوطن العربي، متمنية أن تنتشر الأغنية وتحقق نجاحا ورواجا كبيرا، خاصة في مناسبات الزفاف، وقالت: «الشاعر تامر حسين اقترح فكرة تقديم أغنية للأفراح، وعندما سمعتها رحبت جدا بغنائها، لأنها ستصبح أيقونة للأفراح في الوطن العربي، كما أن مدين قدم ألحانا مميزة جدا تناسب الأغنية وأجواءها».

أردفت عايشة، أن أغنية «فرحنا» هي آخر أغنية صيفية ستطرحها، مؤكدة أنها ستطرح خلال الشتاء مجموعة من الأغاني المميزة، والتي تحمل طابعا رومانسيا، على خلاف أغانيها السابقة التي كانت تقدم خلالها رتم سريع يتناسب مع أجواء الصيف، وقالت إن الأغنية مناسبة لكل حفلات الزفاف.

وأضافت عايشة عثمان، أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من المفاجآت الغنائية الجديدة، مؤكدة أنها انتهت من تسجيل عدد من الأغاني مع كبار الشعراء والملحنين، وستطرحها خلال الشتاء، مشيرة إلى أن الأغاني الجديدة ستحمل أفكارا مختلفة وموسيقى متنوعة ومميزة، تختلف عما قدمته من قبل.

كلمات أغنية فرحنا

فرحنا شوف قد إيه حوالينا.. الكل فرحان لينا من بدرى استنونا وجوم جاملونا بأحلى كلام

مبروك دي لما إتقالت وعادوها تاني وتالت أنا قُلت لاء دي حقيقة وأحلى حقيقة دي مش أحلام

يا حبيبي ده فرحنا.. وهاننسى روحنا وزي ما إحنا إيدينا فوق

نرقص ونغنى.. وتُحضنى ده أنا الليلة كُلى شوق

رايحة معاك على بيتى والله يا دنيا وفيتى بالفرحة وعدتينا وعيشتينا اللى حلمناه

ماتسمعونا زغروطة أصلى الليلة مبسوطة لاقيه دلع بزيادة ولاقيه سعادة وأحلى حياة.