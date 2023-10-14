رفع درجة الاستعداد القصوى في 6 محافظات لمواجهة الأمطار والرياح

تعرضت قبل قليل 6 محافظات إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورفعت الأجهزة المعنية داخل هذه المحافظات درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار وسرعة رفعها لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

أمطار ضربت 6 محافظات

وتعرضت محافظات « الإسكندرية، والمنوفية، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والبحيرة، والإسماعيلية » إلى سقوط أمطار مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وانخفاض في درجات الحرارة، جاء ذلك طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وشهدت هذه المحافظات استعدادات مكثفة بالتزامن مع موجة الطقس السيء، إذ شهدت انتشار لمعدات رفع مياه الأمطار مع تخصيص أرقام لتلقى شكاوى المواطنين حول الطقس وتراكم مياه الأمطار.

الأرصاد تحذر 3 فئات

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى تعرض المحافظات إلى سقوط أمطار خلال الأسبوع الجاري حتى يوم الخميس القادم، مع تأثير بعض الظواهر الجوية التي منها الرياح وتأثير الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية.

وحذرت الأرصاد الجوية 3 فئات وهى «مرضى الجيوب الأنفية، مرضى الحساسية، مرضى حساسية العيون»من طقس الأيام القادمة إذ تشير التوقعات إلى وجود أتربة عالقة نظرا لوجود الرياح المثيرة للرمال والأتربة