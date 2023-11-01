تدشين مراكز البراعم للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالقليوبية

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، افتتاح مراكز البراعم للمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي بالقليوبية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي، بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن، ومحمد عبد العزيز المشرف العام للمشروع بالقليوبية، وذلك في الصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بنها.

بدأت فعاليات التدشين بدخول طابور العرض، يليها السلام الجمهوري، ثم كلمة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وبعدها فقرة رياضية بعرض تايكوندو، وعرض الملاكمة، الجودو.

المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي

من جهته، أكد الصبروط، أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي براعم من 2010 حتى 2014، ويؤهل المشروع الأطفال لمرحله البطولة من خلال صقل مهاراتهم الحركية الأساسية في «ألعاب القوى - المصارعة - رفع الأثقال - الجودة - التايكوندو - الملاكمة»

وأضاف الصبروط أن وزارة الشباب والرياضة وفرت الملاعب والملابس والأدوات الخاصة بالتدريب، كما أن عدد المراكز التي يتم بها تدريب البراعم يصل إلى 11 مركز شباب على مستوى المحافظة، وعدد اللاعبين المشاركين 147 من البراعم.

مراكز البراعم للمشروع القومى للموهبة

كما أشار الصبروط إلى أن مراكز البراعم للمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي بالقليوبية، تهدف لإعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر لدعم المنتخبات القومية، والوصول لمنصات التتويج الأولمبية، موضحًا أن ذلك يتم تحت إشراف فني من خبراء الاتحاد، ومتابعة إدارية من الإدارة المختصة بالوزارة والمديرية، لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.