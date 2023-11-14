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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 14-11 -2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

سحر المكاوى
12:08 ص | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
برج الحمل

برج الحمل

يعرف عن مولود برج الحمل، بأنّه يجيد تحديد أهدافه التي تساعده على التميز، دون النظر إلى الصعاب،ويتميز بصفة التسامح، رغم كونه حاد الطباع.

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 14-11 -2023، على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب الموقع المختص بخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 14-11 -2023 على الصعيد المهني

وفقا لحظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني، حاول تطوير نفسك في العمل واستعن بالزملاء.

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 14-11 -2023 على الصعيد العاطفي

وفقا لحظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي، حاول احتواء أسرتك واعمل على إسعادهم.

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بقلم سحر المكاوى