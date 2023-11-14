تعرف على الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة محاماة مدنية

أعلنت نقابة المحامين، أنه يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية، وكذا البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لأحكام قانون المحاماة، مشيرة إلى أنه من بين الخدمات التي تقدمها النقابة هي تأسيس شركات المحاماة المدنية من خلال إدارة شركات المحاماة بالنقابة، والتي تختص بتلقي طلبات وأوراق تأسيس شركات المحاماة المدنية.

الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة محاماة مدنية

أوضحت نقابة المحامين الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة محاماة مدنية كالتالي:

1ـ التقديم من أصحاب الشأن شخصيا أو من ينوب عنهم بتوكيل خاص بهذا الشأن.

2ـ طلب باسم نقيب المحامين بإدراج الشركة بسجل الشركات بالنقابة العامة للمحامين موقع من الشركاء.

3ـ صور الكارنيهات لنفس ذات سنة التأسيس.

4 ـ صور بطاقات الرقم القومي.

5 ـ صور البطاقات الضريبية.

6 ـ صور عقد موثق للمقر «عقد تمليك أو عقد إيجار للمقر موثق بالشهر العقاري ثابت التاريخ».

7ـ إيصال إيداع رسوم التصديق بالبنك.

8ـ من البند 3 إلى البند 6 يجب الاطلاع على الأصل.

9ـ برنت التأمينات لكل محامي في شركة المحاماة المدنية المزمع إنشائها.

10 ـ صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول لكل شريك.

11 ـ إيصال كهرباء خاص بالمقر.

بالنسبة للشركات القائمة من قبل تاريخ إنشاء السجل بالنقابة العامة للمحامين:

1 ـ صورة من عقد التأسيس ترفق به التعديلات إن وجد وشهادة عدم التباس الاسم.

2ـ صورة البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة.

3 ـ أن تقدم الشركة في حالة بدء نشاطها شهادة من أحد البنوك المعتمدة بقيد إيداع ما لا يقل عن 15000 جنيه أو ما يوازيها باسم الشركة.

4 ـ أن يقر الشركاء المديرين ومن لهم حق التوقيع وجميع الشركاء في الشركة، بعدم حصولهم على عضوية مجلسي النواب والشيوخ أو أحد المجالس المحلية.

5 ـ يتم عمل بحث عن أسماء الشركات الجديدة لعدم الالتباس.