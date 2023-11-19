من هو الطيار الإسرائيلي رون اراد؟.. مصيره مازال مجهولاً منذ 37 سنة

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية، اسم الطيار في جيش الاحتلال الإسرائيلي، رون آراد، الذي تم إسقاط طائرته في عام 1986، ومازال مصيره مجهولاً حتى الآن، الأمر الذي أثار كثيراً من التساؤلات حول ذلك الطيار، فما هي قصته؟

مصير الأسرى قد يصبح مثل روان أراد

جاء اسم الطيار في جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صدر عن فصائل المقاومة الفلسطينية مؤخراً، حذرت فيه من مصير مجهول للمحتجزين في قطاع غزة، وأكدت أنه بسبب القصف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وسقوط مئات الشهداء، فأن حكومة الاحتلال ستتسبب في أن يكون مصيرهم مشابهاً لمصير الطيار الإسرائيلي روان أراد، وفقاً لما أفادت «القاهرة الإخبارية» في تقرير لها مساء اليوم الأحد.

وتعرقل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة بنيامين نتنياهو، جهود التوصل إلى اتفاق يتضمن الإفراج عن المحتجزين خلال صفقة تبادلية مع الفصائل الفلسطينية، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 12 ألف و500 شهيد فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.

من هو الطيار الإسرائيلي رون اراد؟

وتصدر اسم روان أراد تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وهو طيار في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أسقطت طائرته في عام 1986، على يد مقاتلين ينتمون لحركة «أمل» اللبنانية، بينما كان يشارك في غارة جوية على مدينة صيدا في جنوب لبنان، قبل 37 سنة.

وفي ذلك الوقت، أعلنت الحركة اللبنانية أنها تمكنت من أسر الطيار الإسرائيلي، وتم عرض بعض الصور له تظهره على قيد الحياة، قبل أن تختفي أخباره تماماً، ومنذ ذلك الحين، ومصير الطيار الإسرائيلي رون أراد غير معروف.

وحاولت سلطات الاحتلال منذ لك الوقت، البحث عن الطيار أراد، ولكنها لم تجده، ومع بداية عام 2016 كشفت تقارير لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «أمان»، وجهاز الاستخبارات والعمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب خارج إسرائيل «الموساد»، أن الطيار الإسرائيلي رون أراد، اختفى بعد قفزه من طائرته بمظلة خلال غارة على لبنان عام 1986، وفي الغالب توفى في عام 1988، ودفن في منطقة «بولونيا» في لبنان، دون صدور أي تأكيدات رسمية بذلك.

وحتى الآن، تعتبر دولة الاحتلال الإسرائيلي الطيار رون أراد في عداد المفقودين، وأنه قد سقط أسيراً على يد المقاوم اللبناني مصطفى الديراني، من حركة أمل، وبينما ترددت أنباء أنه تم نقله إلى خارج لبنان، رجحت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أن أراد لم يغادر لبنان نهائياً.