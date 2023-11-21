«الري»: تنفيذ خطة بحثية لمواجهة تحديات المياه المستقبلية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة المجهودات الحالية والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل البحثى بالمركز القومي لبحوث المياه، والتى عرضتها الدكتورة رشا الخولي رئيس المركز، إضافة لمتابعة معايير تقييم الأداء، والخطة البحثية للمركز، وإجراءات تدريب وبناء قدارت العاملين بالمركز.

دراسات بحثية وافية

وخلال الاجتماع تم استعراض آلية تنفيذ الخطة البحثية للمركز، والتنسيق بين المعاهد البحثية وهيئات ومصالح وقطاعات الوزارة المختلفة للتعرف على الاحتياجات البحثية لجهات الوزارة لمجابهة التحديات المائية، وآليات متابعة تنفيذ الدراسات البحثية التي تخدم إحتياجات الوزارة في مجالات (تنمية الموارد المائية - ترشيد الإستخدامات المائية وتعظيم العائد من وحده المياه - تحسين نوعية المياه ومواجهه التلوث - تطوير منظومة الادارة المتكاملة للموارد المائية) والتى عرضتها رئيسة المركز .

كما تم استعراض مجهودات التعاون بين المركز والعديد من المراكز والجهات البحثية الدولية، واستعراض دور مكتب دعم تمويل الأبحاث والمشروعات بالمركز في تطوير المقترحات البحثية، والتقدم بها دولياً ومحلياً والعمل على جمع التمويلات اللازمة للأنشطه البحثية .

تحديات المياه في مصر

وأشار «سويلم» إلى دور المركز القومي لبحوث المياه باعتباره الذراع البحثي للوزارة فى وضع حلول معتمدة على البحث العلمى والابتكار وإعداد دراسات بحثية وافية لمواجهة تحديات المياه في مصر، مشيرا لحرصه على توفير كافة أشكال الدعم للمركز والعمل على تحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية به، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز بهدف رفع تصنيف المركز بين كافة المراكز المناظرة على المستوى العالمى وزيادة عدد الأوراق و البحوث المنشورة عالمياً والصادرة عن الباحثين بالمركز .

وأكد وزير الري، أهمية استمرار التنسيق بين قطاعات ومصالح وهيئات الوزارة والمعاهد البحثية المناظرة لها في تحديد الإحتياجات البحثية لجهات الوزارة والتنسيق المشترك في تطبيق الخطة البحثية للمركز.

رؤية بعيدة المدى

وأكد على ضرورة وضع رؤية بعيدة المدى مبنية على أسس علمية تتعامل مع التحديات المستقبلية ، بالشكل الذى يُسهم فى تمكين متخذى القرار من إتخاذ القرارات الصحيحة بناءاً على أسس علمية دقيقة، مع التأكيد على أن تكون البحوث العلمية الصادرة عن المركز عبارة عن بحوث تطبيقية يمكن تنفيذها على أرض الواقع وتتعامل مع التحديات الفعلية التى تواجه قطاع المياه، وتوفير مقترحات للحلول التى تسهم فى حسم هذه التحديات .

كما وجه بالعمل على تعزيز التعاون بين المركز القومى لبحوث المياه ومختلف المراكز والجهات البحثية المتخصصة على المستوى العالمي، لزيادة التبادل العلمي فيما يخص بحوث المياه.